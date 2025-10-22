Descubre cómo entiende Mauricio Arce Lara el liderazgo basado en el talento humano

La confianza representa hoy uno de los activos más determinantes dentro de las organizaciones, pues impulsa a los equipos a asumir responsabilidades, generar innovación y mantener un crecimiento constante. Bajo esta visión, el ingeniero y actual CEO de PIASA, Mauricio Arce Lara, plantea que el liderazgo auténtico se construye al empoderar a las personas y al garantizar que cada integrante del equipo ocupe un rol donde pueda desplegar plenamente sus capacidades, contribuyendo así al avance sostenible de la organización.

Desde su experiencia profesional, Mauricio Arce Lara ha señalado que la mentoría ocupa un papel estratégico en el fortalecimiento del liderazgo. Para él, acompañar los procesos de aprendizaje resulta tan importante como dirigir proyectos. La mentoría, entendida como un espacio de intercambio y guía, se convierte en un catalizador del talento humano al fomentar un ambiente de colaboración y de crecimiento continuo.

“Otorgar autonomía a los equipos no solo delega funciones, también fortalece el sentido de pertenencia y transforma la relación entre líder y colaborador”. Con esta idea, Arce Lara enfatiza el papel del empoderamiento como un recurso clave para generar responsabilidad compartida. Cada persona comprende la magnitud de sus decisiones y contribuye desde un compromiso auténtico con los objetivos comunes, creando un vínculo más sólido entre la organización y quienes la conforman.

Reconocer fortalezas individuales: un principio de Mauricio Arce Lara

Otro aspecto que sobresale en su planteamiento es la necesidad de identificar y reconocer las fortalezas individuales. Según el CEO de PIASA Consultores, el liderazgo eficaz requiere ubicar a cada miembro en posiciones que respondan a sus competencias, lo que se traduce en mayor fluidez organizacional y en la reducción de tensiones internas. Con ello, las compañías optimizan su desempeño y construyen entornos laborales más estables.

La perspectiva del trabajo en equipo ocupa un lugar central en sus reflexiones sobre liderazgo. Para él, un estilo de dirección que prioriza la colaboración por encima de la competencia interna fomenta la creación de equipos más resilientes, creativos y preparados para adaptarse a contextos cambiantes. Desde su punto de vista, el verdadero indicador de liderazgo se encuentra en la capacidad colectiva de alcanzar metas conjuntas, asumir responsabilidades compartidas y enfrentar los desafíos de manera coordinada.

La comunicación ocupa un lugar fundamental dentro de la visión de liderazgo de Mauricio Arce Lara, entendida como el puente que conecta la estrategia con las personas y que permite consolidar relaciones de confianza duraderas. Dicha confianza se fortalece mediante mensajes claros, objetivos bien definidos y retroalimentación constante. En palabras del propio CEO de PIASA: “un equipo informado y con metas precisas se desempeña con mayor seguridad, logrando que la mentoría y el empoderamiento se traduzcan en resultados tangibles dentro de la dinámica organizacional”.

A largo plazo, este enfoque plantea una estrategia distinta a la búsqueda inmediata de resultados. El ingeniero Mauricio Arce Lara insiste en que la construcción de liderazgo a través de la mentoría y del cuidado del talento humano implica una inversión sostenida en el tiempo. Los frutos suelen percibirse con el paso del tiempo, y es precisamente esa consolidación de estructuras sólidas la que garantiza estabilidad y capacidad de adaptación frente a escenarios cambiantes.

Sus planteamientos invitan a repensar la idea de liderazgo como un título o una posición jerárquica. Para él, liderar significa acompañar, guiar y generar las condiciones necesarias para que otros puedan crecer. Bajo esta óptica, la mentoría, la confianza y la valoración del talento humano se convierten en ejes que permiten a las organizaciones prosperar en un entorno caracterizado por la transformación constante.

Conoce a Mauricio Arce Lara

Mauricio Arce Lara es ingeniero civil con una trayectoria que se remonta a 1988, cuando inició su carrera como asistente de ingeniería en PIASA. A lo largo de más de tres décadas, ha participado en áreas clave como planificación, presupuestación, factibilidad, diseño de proyectos y obras civiles y construcción, consolidándose como un referente en el sector. Su vocación nació en un entorno familiar ligado a la ingeniería y la arquitectura desde 1971, lo que marcó el rumbo de su desarrollo profesional y le permitió comprender desde temprana edad los retos y oportunidades de esta industria.

Actualmente, Arce Lara es CEO de PIASA y combina su experiencia técnica con una sólida preparación en gestión. Además de su licenciatura en Ingeniería Civil, cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la National University y una Maestría en Ciencias en Gestión de la Construcción por Texas A&M University. Dicha formación dual, enfocada en finanzas y valoración de proyectos, le ha otorgado la capacidad de liderar con visión estratégica cada uno de sus trabajos.