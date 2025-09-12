Alustiza asumió la intendencia en reemplazo de Escalante: “Vamos a continuar con la misma agenda”

La Municipalidad de Roldán informó oficialmente que el intendente Daniel Escalante hará uso de su licencia por motivos de salud a partir de hoy, viernes 12 de septiembre, por un período inicial de 30 días.

Escalante deberá someterse a una intervención quirúrgica, lo que lo mantendrá alejado de sus funciones ejecutivas durante al menos un mes. La licencia podría extenderse en caso de que su recuperación así lo requiera.

Durante su ausencia, y conforme a lo establecido por la normativa vigente, el presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, asumirá el cargo de intendente de manera interina.

Alustiza expresó su compromiso con la continuidad de la gestión: «Vamos a garantizar el normal funcionamiento de todas las áreas municipales y a seguir con la agenda de trabajo que venimos desarrollando junto al intendente Escalante. Le deseamos una pronta y satisfactoria recuperación. Lo más importante ahora es que pueda enfocarse en su salud.»

Desde la Municipalidad indicaron que se mantendrá informada a la comunidad sobre la evolución de la salud del intendente y cualquier novedad respecto a su regreso.