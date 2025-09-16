Andan sobre patines: dos chicas del club San Lorenzo llegaron a lo alto del podio en la última fecha del torneo

Las patinadoras Paulina Giovanettone (12 años) y Olivia Carignano (11), representantes del club San Lorenzo, se subieron al podio y festejaron en la última fecha del torneo de Entrenadores de Patín Artístico de Santa Fe (EPASF). Integran un amplio equipo de deportistas liderado por la profesora Noelia Nerina Fraga, quien destacó la actuación de ambas chicas y el acompañamiento total del club. Luego de la gran actuación, se abocarán de lleno en estos meses a preparar la gran muestra de fin de año en las instalaciones de la institución local.

Ambas cosecharon los mejores resultados en la modalidad free lance. Paulina obtuvo por segunda vez consecutiva el primer puesto y en la primera fecha había sido segunda. Olivia, por su parte, fue segunda esta vez y había ganado las dos anteriores. “Fue una muy linda jornada en Fighiera, teníamos muchas expectativas. Como todos los torneos, siempre nos dejan cosas buenas y nos sirven para ver dónde hay que enfocarse un poco más en los entrenamientos y terminar de pulir”, contó la profe a El Roldanense.

“No es la primera vez que le va bien a las chicas. Hace muchos años que el club enseña patín, pero yo estoy allí desde 2021. Anteriormente era a modo recreativo, es decir no había competición”, señaló Noelia. “Gracias a Dios la comisión directiva tiene una calidad humana impresionante. Hace ya 10 años que soy profe de patín y, sinceramente, para nosotras es muy difícil encontrar un lugar donde a este deporte se le dé el sitio que merece. Esta comisión nos ayuda y brinda todo lo que está a su alcance”, pronunció a modo de agradecimiento.

Actualmente, hay 61 patinadoras en el equipo de San Lorenzo. Este año se duplicó la cantidad de alumnos con respecto a 2024, se sumó un nene y hasta hay un grupo de adultos. “Estamos súper agradecidas al club en general. Las nenas también cuentan con un preparador físico que les da clases, aparte del entrenamiento de patín”, dijo Fraga. “Es un placer y un orgullo enorme ver cómo avanzan, cómo se esfuerzan clase a clase y el acompañamiento de las familias, que es fundamental en su crecimiento como deportistas. Estoy totalmente agradecida y feliz”, aseguró.