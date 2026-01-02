Año Nuevo movidito: cuatro alcoholemias positivas y 25 denuncias por pirotecnia

Durante la noche del 31 de diciembre de 2025 y en el primer día del año 2026, la ciudad de Roldán vivió un fin de año y comienzo de año con balance altamente positivo, sin registrarse incidentes de gravedad, gracias al comportamiento responsable de la gran mayoría de los vecinos y al trabajo preventivo y coordinado de la Guardia Urbana Roldán (GUR) junto al Monitoreo Municipal, la Policía de la Provincia, Comisaría VI y Comando Radioeléctrico.

El Centro de Operaciones Municipal recibió 25 llamadas denunciando el uso de pirotecnia y 9 referidas a ruidos molestos y música con volumen elevado. A lo largo de la madrugada, personal de seguridad realizó intervenciones de cada denuncia, y por otras situaciones que fueron detectadas y advertidas en tiempo real a partir de las cámaras de videovigilancia y recorridos preventivos. En algunos casos, al arribar el personal al lugar señalado, se constató la presencia de restos de pirotecnia en la vía pública sin poder identificar a los responsables, lo que impidió continuar con el procedimiento de infracción.

En otros procedimientos, como los realizados en distintos puntos de la ciudad, el personal de la GUR logró registrar material fílmico y fotográfico del arrojo de pirotecnia de alto impacto. En uno de los casos, al dialogar con quien manifestó ser el inquilino del domicilio desde donde se arrojaron los elementos, ingresó al inmueble con el material utilizado, siendo informado de que se procedería a labrar el acta correspondiente. Cabe destacar que esta actitud fue particularmente reprochable, al manifestar desinterés por las consecuencias de sus acciones, sin considerar el daño que la pirotecnia sonora provoca en personas con sensibilidad auditiva, niños, adultos mayores y animales.

También se realizó Operativo Alcoholemia en conjunto con Guardia Urbana y Guardia Provincial. En total se fiscalizaron 360 vehículos, 3 con alcoholemia positiva sancionable, 1 con falta de documentación exigida, 1 sin dominio. En consecuencia se retuvieron 3 licencias y se remitieron 3 vehículos.

Más allá de estos hechos puntuales, el balance general de la jornada es muy positivo. En el Playón del Paseo del Bicentenario, donde durante la madrugada del 1° de enero se llevó adelante el Playón Fest, con música y DJ en vivo para recibir el nuevo año, no se registraron incidentes. El evento se desarrolló con total normalidad, en un clima de alegría, respeto y convivencia, finalizando con una desconcentración pacífica y ordenada.

Desde el Municipio se destaca especialmente el buen comportamiento de los roldanenses, así como el rol fundamental del Monitoreo Municipal y la Guardia Urbana junto con la Policía de la Provincia, Comisaría VI y Comando Radioeléctrico, cuyo accionar preventivo permitió una rápida respuesta ante las situaciones denunciadas, atendiendo todos los reclamos y garantizando una celebración segura para toda la comunidad.