Apasionada por la cocina, se capacitó con los mejores y lanzó en Roldán una novedosa propuesta de sushi gourmet

Mariela Masabeu siempre soñó con ser chef. La vida la hizo recorrer otros caminos pero hace un tiempo pudo comenzar la carrera de gastronomía en la escuela del Gato Dumas en Rosario y, con el diploma bajo el brazo, puso en marcha un emprendimiento que estuvo en su cabeza durante años: Masube Sushi, una propuesta de sushi gourmet única en la ciudad de Roldán.

Como su prioridad es lograr un producto gourmet de máxima calidad, en esta primera etapa del proyecto tomará pedidos para entregas cada 15 días y siempre con anticipación. El pasado fin de semana fue el primero en el que Masube Sushi salió al ruedo y la experiencia la dejó “sin habla y con el pecho inflado de emoción y alegría” por cómo respondió la gente a la propuesta: “No hay mejor satisfacción para un cocinero que saber que cada bocado es un disfrute”, agregó para graficar las sensaciones por las que atravesó en este alentador comienzo.

Para contar la historia de Masube Sushi su creadora se remonta 20 años atrás cuando terminó la escuela secundaria y ya tenía la idea de dedicarse a la gastronomía. Sin embargo, no era una carrera que estuviera al alcance de cualquiera y, en parte por eso y en parte por mandato familiar, se volcó a los números y la contabilidad.

“Pero como todo lo que uno hace sin pasión, no llegó a un final feliz”, recuerda. Luego empezó a trabajar con su hermana pastelera en Carcarañá hasta que se mudó a su casa en Roldán y pasó por varios empleos: en la agencia de quinielas familiar, en un consultorio de kinesiología y luego en la librería con su marido.

“Pero como todo lo que uno desea con tanta fuerza siempre presiona, pude comenzar la carrera de gastronomía en Gato Dumas, con un esfuerzo enorme de tiempo, organización y a pesar de la debacle económica por la que pasó el país, logré terminar hace un mes”, relata con orgullo.

“La idea de Masube Sushi la vengo planeando hace mas de dos años, con algo de miedo porque si bien Roldán creció muchísimo, sabemos que cuesta un poquito mas, pero siempre con la confianza de que estoy haciendo algo nuevo para el pueblo que tanto lo necesita”, asevera.

Así, mientras muchos allegados le recomendaban iniciar el emprendimiento en Funes, Mariela decidió seguir sus raíces: “Yo soy de acá, yo quiero que la gente de Roldan lo disfrute, lo tenga a mano, y lo tenga en cuenta. Asique venimos con esta propuesta de Sushi con fusiones de sabores, salsas e ingredientes, combinaciones pensadas, probadas, nada es improvisado en el momento”, sostiene para explicar que por eso la idea al comienzo es hacer cada 15 días, aunque si hay demanda no descarta hacerlo todos los fines de semana.

Para pedidos: 3412712212

Instagram: @masubesushi_