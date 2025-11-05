Cuerpo, mente y alma: Espacio FloreSer, la nueva propuesta que nace en Tierra de Sueños 2

La médica pediatra y especialista en nutrición, Dra. María Victoria Alomar detectó a lo largo de su recorrido profesional la necesidad de observar a las personas —adultos y niños— de manera integral. Así, después de un largo recorrido se animó a emprender y abrió en Tierra de Sueños 2, Roldán, Espacio FloreSer un espacio de desarrollo personal que se enfoca en el cuerpo, la mente y el alma.

Desde esa mirada holística surge la propuesta de aplicar los principios de la Medicina del Estilo de Vida (MEV), una disciplina que promueve la atención empática, la escucha activa y el acompañamiento personalizado, basada en seis pilares fundamentales: alimentación saludable, movimiento, descanso, manejo del estrés, vínculos saludables y propósito vital.

“Espacio FloreSer propone un abordaje interdisciplinario que une la ciencia, la medicina, las terapias complementarias y la educación. En este espacio se trabaja tanto en forma individual como en grupos reducidos, según las necesidades de cada persona o familia, ofreciendo un entorno cálido y profesional donde cada proceso se convierte en una oportunidad de crecimiento, bienestar y equilibrio”, contó la profesional.

En FloreSer trabaja un completo equipo interdisciplinario:

Dra. María Victoria Alomar – Médica Especialista en Nutrición y Pediatría

La Dra. Alomar acompaña procesos de cambio de hábitos en adultos, integrando los seis pilares de la Medicina del Estilo de Vida para lograr transformaciones sostenibles en hábitos alimentarios, movimiento corporal y manejo del estrés.

En el área pediátrica, trabaja junto a familias que enfrentan desafíos en la crianza o el desarrollo infantil, ofreciendo espacios de orientación, escucha activa y formulación de objetivos compartidos para un acompañamiento integral.

Dra. Romina Venturi – Médica Integrativa

La Dra. Venturi combina la medicina convencional con terapias complementarias para promover una salud global y personalizada.

Su abordaje incluye:

● Terapia Neural y Acupuntura para aliviar dolores crónicos, migrañas, bruxismo, contracturas y trastornos articulares.

● Tratamiento Dermo-Facial Integrativo, que combina acupuntura estética y fangoterapia.

● Abordaje holístico del sueño y síntomas de ansiedad, desde una mirada respetuosa y centrada en la persona.

Cecilia Ceratti – Terapias Holísticas y Energéticas

Cecilia ofrece terapias que funcionan como un puente para recuperar el equilibrio y armonizar la energía, favoreciendo el trabajo conjunto entre cuerpo y mente hacia el bienestar integral. A través de sus terapias colabora en encontrar el propósito de vida y el mejoramiento de los vínculos con uno mismo y los demás.

Entre sus propuestas se encuentran:

● Taller Bienestar mensual

● Reiki Arcangélico

● Trancehealing

● Canalización y Registros Akáshicos

● Alineación de Chakras

● Limpieza Energética

● Tarot Evolutivo y Sanación de Linaje

Su enfoque invita a conectar con el interior, liberar bloqueos y acompañar procesos de transformación personal.

Florencia Folledo – Talleres Educativos para niños y adolescentes

Florencia coordina espacios diseñados para acompañar el desarrollo cognitivo y académico de niños y jóvenes.

Taller de Tareas – Nivel Primario: espacio de acompañamiento personalizado que ayuda a los niños a organizarse, comprender y afianzar sus aprendizajes, fortaleciendo hábitos de estudio y confianza en sí mismos.

Taller de Estudio – Nivel Secundario: orientado a desarrollar técnicas de estudio, organización, comprensión lectora y pensamiento crítico, ayudando a los adolescentes a transitar con autonomía y seguridad sus desafíos escolares.

Preparación específica en Matemática, Física, Química y Biología.

Ambas propuestas buscan potenciar las habilidades de cada estudiante, respetando sus tiempos y estilos de aprendizaje.

Un espacio para florecer

En Espacio FloreSer se trabaja de manera individual o en grupos reducidos, con acompañamiento cercano y una mirada integral de la salud y el bienestar.

El espacio promueve la prevención, la educación y los pequeños cambios sostenidos en el tiempo como herramientas de transformación.

Más que un consultorio, Espacio FloreSer es un lugar donde la ciencia y la sensibilidad se encuentran para cuidar el cuerpo, la mente y el alma.

Dirección: Carrillo 2690 – Tierra de Sueños 2, Roldán, Santa Fe

WhatsApp: 341 605 4342

Instagram: @espaciofloreserroldan