En plena pandemia apostó por un emprendimiento que te conecta a tu esencia

Macarena Torrano vive en Roldán y en plena pandemia decidió volcarse a un emprendimiento on line que tenía en mente desde hace años. Basado en fragancias, decoración y en los cuidados personales, nació su negocio y a corto plazo sueña con poder plasmarlo en un local físico.

‘‘Siempre desde que me inicié en mi etapa laboral estuve en relación de dependencia, en el rubro de administración y ventas, pero desde hace varios años quería tener un negocio independiente y en plena pandemia del año pasado y luego de pensarlo varias meses, tomé la decisión de poder tener mi propio emprendimiento y así nació @a.lapipetua.aromasydeco’’, señaló Macarena a El Roldanense.

‘‘Durante un par de años investigué como poder realizar el emprendimiento, pero siempre me faltaba dinero para poder empezar. Finalmente el 7 de agosto del 2020 y luego de mucho esfuerzo puse en funcionamiento mi negocio on line’’, explicó la joven madre dos niños y agregó: ‘‘Las esencias que tengo a disposición están basadas en aromas que conseguí traer desde el exterior mediante una proveedora que las importa a Buenos Aires y yo se las compro a ella. En la actualidad los productos que comercializo son los difusores de aromas, basados en aromas ricos , duraderos y originales, pero también tengo a disposición home spray, velas de cera de soja, cremas corporales, jabones veganos, body splash, entre otros. Cada producto y esencia es elegida puntualmente para sostener la calidad de cada aroma’’.

‘‘A partir de que me lancé con el negocio, al mismo tiempo comencé a capacitarme en el manejo de redes sociales para poder incrementar las ventas. Todo lo que es el envasado y el packaging lo armo por mi cuenta y de las etiquetas de cada producto está a cargo de Raquel ( @Laetiqueteria_ ) ’’, explicó la emprendedora y detalló: ‘‘El nombre fue elegido por una frase que utilizaba siempre desde chica, cuando nos reuníamos con amigas y pasaba algún acontecimiento importante decía esa frase, a la pipetua’’.

‘‘Para los interesados en poder conocer los productos que comercializo los invito a visitar mi facebook y mi instagram, pero también realizar su consulta a través de mi whatssap: 3416968069. De hecho estamos armando una promoción para el día del Padre que se viene en junio. Hacemos combos para regalos originales muy finos y accesibles para todos con envíos a Rosario, Funes y todo el país’’, invitó al emprendedora.

Por ultimo Macarena destacó: ‘‘Quiero agradecer a mi pareja que me da una mano enorme, para retirar pedidos, comprar insumos, y a mis hijas que día a día esperan a que mamá saque fotos, arme productos nuevos, etiquete, haga publicaciones, responda mensajes, haga envíos, diseñe, cree, vaya a ferias y todo lo que está en el día a día. Cuando emprendés no hay horarios ni días, los findes se convierten en días ideales para trabajar, estás 24/7 abocada a seguir haciendo y creando para que ésto que tan feliz me hace nunca se termine. A todos les deseo que se animen a emprender’’.