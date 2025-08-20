Los concejales Mateo y Pedretti exigen respuestas por la falta de servicios en Tierra de Sueños III

En la sesión de este martes, los concejales del bloque Somos Roldán, Mariano Mateo y José María Pedretti, presentaron un proyecto de decreto solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que garantice de manera urgente la prestación de servicios públicos básicos en el barrio Tierra de Sueños III B. Con la negativa del bloque oficialista al trato sobre tablas, el tema será debatido en comisión atendiendo una minuta que había ingresado en junio sobre el mismo tema.

La iniciativa surge a partir de los reiterados reclamos de los vecinos, quienes denuncian la ausencia de mantenimiento y la falta de respuesta del municipio en temas esenciales como alumbrado público, reparación de calles, zanjeo y señalización.

El proyecto contempla la elaboración de un plan integral de bacheo, arreglo y mejorado de calles y zanjeo. Asimismo, se solicita la colocación y reemplazo de luminarias públicas en distintos sectores del barrio, además de la instalación de cartelería que indique la rotonda ubicada al final de la cortada Tierra de Sueños.

“Los vecinos de Tierra de Sueños III B pagan sus impuestos como cualquier ciudadano de Roldán, pero desde hace meses no reciben la prestación de los servicios públicos más básicos. El municipio tiene la obligación de garantizar condiciones de seguridad, tránsito y bienestar”, expresaron los ediles en el recinto.

Cabe destacar que el Concejo Municipal ya había aprobado la Minuta de Comunicación Nº 027/25 en junio de este año, reclamando al Ejecutivo las mismas obras, pero hasta el momento, aseguran, no hubo respuestas ni avances.

Con este nuevo decreto, los concejales Mateo y Pedretti buscan que el Ejecutivo local dé una solución definitiva a una problemática que afecta diariamente la vida de cientos de familias del barrio.