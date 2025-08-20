Este domingo el Paseo de la Estación se llena de juegos: la grilla completa de actividades

El próximo domingo 24 de agosto, la Municipalidad de Roldán llevará a cabo el festejo por el Día de las Infancias. El evento comenzará a las 14 horas y contará con una amplia propuesta cultural, deportiva y recreativa para los más chicos, que incluirá juegos deportivos, inflables y shows durante toda la tarde.

En el escenario se presentarán distintas propuestas teatrales a cargo de Proniños, entre ellas “La Sirenita”, con la presencia de Ariel, el príncipe Eric, el cangrejo Sebastián y la reina del mar, Úrsula.

Además, habrá un show de zumba kids con la participación de Paw Patrol. El evento también contará con la tradicional feria de artesanos y emprendedores de la ciudad, donde los vecinos podrán recorrer y disfrutar. La secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Mariel Reijember, destacó: “Estamos trabajando para que sea un día increíble para disfrutar en familia y con amigos, tanto para los chicos como para los grandes”.

Asimismo, agregó: “A las 17 horas vamos a comenzar con los sorteos y ya tenemos muchísimos premios. Los números fueron entregados a los niños y niñas en las escuelas, y al llegar deben depositarlos en las urnas para participar. Además, en el mismo cartón que se les entregó tienen un ticket para retirar la merienda que se dará en el SUM, cuyo chocolate caliente estará a cargo de los veteranos de Malvinas”.

Desde el área remarcaron que aquellos niños que no hayan recibido su número (ya sea porque no estaban presentes el día de la entrega en las escuelas, o porque no están escolarizados en la ciudad pero cuentan con domicilio en Roldán) pueden retirarlo presentando el DNI en la Sala de la Cultura, de lunes a viernes, de 8 a 12:30, y de 13:30 a 18 horas.