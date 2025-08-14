Suena bien: le dieron un giro a la enseñanza de música en Roldán y ahora redoblan la apuesta

La comunidad pedía bis y Flow Espacio Creativo decidió que era el momento para hacerlo: ya están en obras y en septiembre inaugurarán la expansión del lugar, duplicando los metros cuadrados que ocupan actualmente en Paseo del Aire, el centro comercial del barrio Acequias del Aire.

Esta ampliación les permitirá no sólo contar con un sitio más cómodo sino también sumar horarios y nuevas disciplinas y talleres, una demanda que venían notando desde hace varios meses.

“Vamos a incorporar nuevas propuestas como violín para todas las edades (desde los cuatro años), batería para niños a partir de 6 años y adultos, guitarra eléctrica para adolescentes y adultos, acordeón para adultos, entre otras. Además vamos a sumar horarios de nuestros talleres habituales como piano, guitarra o canto”, contó a El Roldanense Carolina, una de las hacedoras de Flow.

Otra de las novedades que sumará Flow a partir de la ampliación es el taller de Teoría Musical, un espacio pensado para aquellos chicos que quieren profundizar la teoría y, por ejemplo, componer su propia música. Además, incorporarán un Taller de Ensamble con el objetivo de armar una banda.

“Vamos a incorporar más propuestas de estimulación musical para bebés, que es un espacio donde vienen bebés de hasta dos años y medio con su mamá o su papá y comparten ese momento de disfrute con la música”, agregó Carolina quien también comentó que para esta etapa triplicaron el plantel docente.

“A todos los profes les brindamos jornadas de capacitación en nuestra pedagogía, basada en aprender a tocar un instrumento o a cantar a través del juego y la creatividad, algo que nos diferencia de otras escuelas de música”, recordó Carolina.

Las inscripciones para los nuevos cursos ya comenzaron en agosto y la idea es arrancar con todo en septiembre. Al ser grupos reducidos, los cupos se agotan rápidamente.

Para más info podés escribirles por whatsapp al: 341 515-0437, acercarte a Av. Acequias del Aire Oeste 788 o seguirlos en Instagram como @flowespaciocreativo.