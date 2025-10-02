Atención papis y mamis: se abre la inscripción 2026 del Jardín Huellitas
Las familias interesadas podrán acercarse de lunes a miércoles, de 9:30 a 11:30, y de 14:30 a 16:30 horas, para presentar la documentación correspondiente. En la nota, toda la info.
La Municipalidad de Roldán informa que, a partir del lunes 6 de octubre, quedarán abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal Municipal “Huellitas”.
Las familias interesadas podrán acercarse de lunes a miércoles, de 9:30 a 11:30, y de 14:30 a 16:30 horas, para presentar la documentación correspondiente.
Para completar la inscripción se deberá presentar en un folio A4 la siguiente documentación:
– Fotocopia del DNI del niño o niña.
– Fotocopia del DNI de padre y madre.
– Fotocopia del carnet de vacunación.
– Fotocopia de la partida de nacimiento.
El valor de la inscripción fue fijado en $ 50.000.