Atención papis y mamis: se abre la inscripción 2026 del Jardín Huellitas

La Municipalidad de Roldán informa que, a partir del lunes 6 de octubre, quedarán abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal Municipal “Huellitas”.

Las familias interesadas podrán acercarse de lunes a miércoles, de 9:30 a 11:30, y de 14:30 a 16:30 horas, para presentar la documentación correspondiente.

Para completar la inscripción se deberá presentar en un folio A4 la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI del niño o niña.

– Fotocopia del DNI de padre y madre.

– Fotocopia del carnet de vacunación.

– Fotocopia de la partida de nacimiento.

El valor de la inscripción fue fijado en $ 50.000.