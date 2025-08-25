Agarrate: aumenta el interurbano y viajar de Roldán a Rosario costará más de $4000 por tramo

El gobierno de Santa Fe oficializó un nuevo incremento de 27,89 por ciento en la tarifa del transporte interurbano de pasajeros.

Con este aumento, el boleto entre Roldán y Rosario quedaría alrededor de los $4200, una suba de $912 respecto a los $3.260que cuesta hoy.

De esta manera una persona que viaja ida y vuelta a Rosario de lunes a viernes, por trabajo o estudio, tendrá un gasto mensual aproximado de $166.900 en transporte público.

En tanto aquellos el pasaje entre Roldán y Funes pasaría a costar alrededor de $2.100

En el caso del sistema Sube, la actualización requiere validación técnica y podría demorar alrededor de 15 días.

A través de un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, la Casa Gris justificó la suba por “la ratificación de la quita de subsidios nacionales y la variación en los costos de explotación”.