Áurea: un nuevo barrio privado en la zona norte de Roldán que redefine el diseño y la vida cotidiana

En la zona norte de Roldán, el área con mayor proyección de crecimiento de la ciudad, se lanza Áurea, un barrio privado que busca marcar un antes y un después en la manera de concebir los desarrollos inmobiliarios de la región.

Con la impronta del Estudio Masea y la ejecución a cargo de la reconocida Desarrolladora G, el proyecto se presenta como una propuesta sólida que combina arquitectura, paisajismo e infraestructura urbana bajo una misma visión estética y funcional.

“Áurea no es solo un loteo: es un concepto. Desde el trazo de sus calles hasta la integración de sus espacios verdes y comunes, todo está pensado para brindar armonía, practicidad y belleza en la vida diaria”, destacaron los desarrolladores.

Según comentaron, uno de sus grandes diferenciales es la proyección de servicios esenciales dentro del propio barrio: farmacia, proveeduría, ferretería, espacios gastronómicos y comerciales. Una propuesta que apunta a la comodidad de los residentes y a la reducción de traslados, generando un ecosistema urbano completo.

Áurea contará con infraestructura premium, incluyendo luz, gas natural, agua potable, red cloacal y pavimento, garantizando calidad y previsibilidad para quienes eligen vivir o invertir en este barrio.

Naturaleza y recreación

El proyecto también se destaca por su lago interno, áreas verdes integradas, club house, coworking, cancha de pádel, circuito aeróbico, solárium y espacios deportivos. Todo acompañado de seguridad 24 hs y un entorno cuidado hasta en los detalles.

Una oportunidad de inversión hoy

Respaldado por Estudio Masea en el diseño y Desarrolladora G en la ejecución, SI Inmobiliaria ofrece la oportunidad de inversión en esta etapa temprana del loteo, con una mínima entrega y financiación personalizada.

“Áurea se presenta como un producto único en Roldán, distinto a los desarrollos ya existentes que hoy se encuentran al 100% de ocupación. En un contexto donde los proyectos de calidad son cada vez más valorados, un barrio con estas características significa asegurar capitalización, plusvalía y tranquilidad”, destacaron desde la inmobiliaria local.