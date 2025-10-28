Autopista a la altura de Tierra de Sueños: volcó un camión con cereal

Durante la madrugada de este martes alrededor de la 1:40, personal del Comando Radioeléctrico de Roldán fue comisionado por la central 911 hacia el kilómetro 313 de la Autopista Rosario–Córdoba, en cercanías del ingreso a Puerto Roldán, tras recibir el aviso de un camión con acoplado volcado sobre la calzada.

En el lugar, los efectivos constataron que un camión Renault 380, con acoplado EVN 381, había sufrido el desprendimiento del acoplado, provocando su vuelco. El vehículo era conducido por R. T., de 41 años, oriundo de La Calera, provincia de Córdoba.

Al momento del arribo policial, ya se encontraba trabajando personal de Gendarmería Nacional, junto al Corredor Vial, quienes realizaron tareas de señalización y desvío del tránsito para evitar incidentes.

Según se informó oficialmente, el conductor no requirió asistencia médica y el hecho no presentó mayores complicaciones. Tras constatar la situación, se comunicó lo sucedido a la Superioridad y a la central de emergencias 911 de San Lorenzo.