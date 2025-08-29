Mega obra en Roldán: se viene una Axion sobre la autopista, con parada sanguchera, coworking y comercios

Roldán sumará nueva estación de servicio dual (combustibles líquidos y GNC) de la bandera AXION sobre la Autopista Rosario-Córdoba. Estará ubicada a la altura del cruce con calle Casilda, un punto estratégico que se consolidará como un nuevo acceso a la ciudad ya que, entre las obras que llevarán a cabo, se cuenta la pavimentación hasta calle Talacasto, la cual conecta directo con Ruta 9.

Según comentó Pablo Ferrucci, uno de los socios inversores, en diálogo exclusivo con El Roldanense, la intención es comenzar las obras antes de fin de año y calculan un plazo de 18 meses para su finalización.

La estación estará compuesta por dos sectores operativos: un sector para vehículos livianos, con cuatro islas de expendio de combustibles líquidos y dos islas de carga de GNC, y un sector para transporte pesado, ubicado en la parte posterior del predio, que contará con dos islas de combustible de alto caudal y una isla de GNC de alto caudal.

Este sector incluirá además un amplio espacio de estacionamiento para camiones y vehículos de gran porte, y una construcción anexa exclusiva para camioneros, equipada con baños, vestuarios para hombres y mujeres, y un salón de usos múltiples (SUM) con parrilleros, pensado como un espacio común para comer, descansar o reunirse durante las pausas en el camino.

El edificio principal albergará un amplio shop con los servicios característicos de las estaciones de servicio: comida al paso, cafetería, heladeras exhibidoras con bebidas frías, snacks y artículos varios para el viajero, junto con un local comercial independiente.

El proyecto -diseñado por el arquitecto local Lucas Soldani– contempla además un espacio de sanitarios moderno y cómodo, que incluirá también baños accesibles para personas con discapacidad.

El complejo contará con la clásica parada sanguchera típica de las estaciones AXION, ofreciendo una opción gastronómica rápida y de calidad para quienes circulen por la autopista.

En planta alta se desarrollará un espacio de coworking con salas de reuniones y áreas de trabajo compartido, pensado para profesionales y viajeros de negocios que necesiten conectividad y comodidad en su tránsito.

Finalmente, en el exterior del shop se dispondrá una zona semicubierta con mesas y sombra, brindando un lugar de descanso confortable para los usuarios.

“Esta obra representa una apuesta concreta al desarrollo regional, integrando infraestructura de servicios, empleo genuino y conectividad estratégica, acompañando la expansión urbana de Roldán con una propuesta moderna, eficiente y de alto impacto social”, consideraron.