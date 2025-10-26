La Ciudad

Bajo interés en las urnas: en Roldán se repitió el pálido escenario de Junio y poco más del 60% fue a votar

A nivel nacional y provincial el porcentaje de participación es similar. El debut de la boleta único en elecciones nacionales no reportó fallos. Dónde ver los resultados.

26 DE octubre DE 2025

En Roldán, al igual que a nivel nacional y provincial, la adhesión de la ciudadanía al acto eleccionario fue bajísima y se mantuvo similar a lo que ocurrió con la provinciales de junio: apenas un poco más del 60% concurrió a las urnas en la ciudad.

La jornada se llevó a cabo con total normalidad y con un clima que acompañó. No hubo denuncias de fraude y tampoco desmanes en los lugares de votación. Además, en su debut a nivel nacional, la boleta única tampoco reportó dificultades.

A nivel nacional y provincial el porcentaje de votantes que asistieron a las urnas rondó el 66%, un número similar al del resto de los comicios que se llevaron a cabo durante al año pero significativamente más bajo respecto a anteriores comicios nacionales similares.

A las 18 cerró la votación para dar comienzo a un escrutinio que definirá cómo se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado. Se espera que a partir de las 21hs lo datos estén cargados en la página de la página de la Dirección Nacional Electoral a la cual podés ingresar haciendo clic acá.

 

