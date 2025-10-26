Bajo interés en las urnas: en Roldán se repitió el pálido escenario de Junio y poco más del 60% fue a votar

En Roldán, al igual que a nivel nacional y provincial, la adhesión de la ciudadanía al acto eleccionario fue bajísima y se mantuvo similar a lo que ocurrió con la provinciales de junio: apenas un poco más del 60% concurrió a las urnas en la ciudad.

La jornada se llevó a cabo con total normalidad y con un clima que acompañó. No hubo denuncias de fraude y tampoco desmanes en los lugares de votación. Además, en su debut a nivel nacional, la boleta única tampoco reportó dificultades.

A nivel nacional y provincial el porcentaje de votantes que asistieron a las urnas rondó el 66%, un número similar al del resto de los comicios que se llevaron a cabo durante al año pero significativamente más bajo respecto a anteriores comicios nacionales similares.

A las 18 cerró la votación para dar comienzo a un escrutinio que definirá cómo se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado. Se espera que a partir de las 21hs lo datos estén cargados en la página de la página de la Dirección Nacional Electoral a la cual podés ingresar haciendo clic acá.