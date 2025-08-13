Beta Salud Roldán suma Terapia Ocupacional para infancias, adultos y adultos mayores

La Terapia Ocupacional es una profesión sociosanitaria que, según la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT), se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. Su principal objetivo es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria y fomentar su máxima autonomía.

Los terapeutas ocupacionales cuentan con una formación integral que les permite trabajar con personas o grupos que, debido a una condición o estado de salud, presentan limitaciones en su participación en distintas áreas de su vida. Las intervenciones abarcan desde las actividades básicas de la vida diaria (higiene, alimentación, descanso) hasta actividades instrumentales como el mantenimiento del hogar, la movilidad comunitaria, la educación, el ocio y el tiempo libre.

En Beta Salud Roldán, la Lic. Ma. Micaela García —Mat. Nac. 3124 y Mat. Prov. R0388— ofrece terapia ocupacional especializada en rehabilitación neurológica, motriz, mental y en desarrollo infantil, destinada a infancias, adultos y adultos mayores. “Trabajo desde hace más de 16 años promoviendo la independencia, la salud mental y el bienestar físico. La terapia ocupacional es clave para reducir barreras, promover la inclusión y permitir que cada persona alcance su máximo potencial”, explica la profesional.

Las áreas de intervención son amplias y pueden incluir dificultades en el sueño, el juego, las habilidades motrices, la alimentación, la atención en la escuela y la adquisición de autonomía. El abordaje no solo apunta al paciente, sino también a brindar herramientas a las familias, fomentando un trabajo conjunto tanto en las sesiones como en las pautas para aplicar en el hogar.

“Facilitar el desempeño en las actividades de la vida diaria favorece la independencia y, como consecuencia, mejora el autoconcepto”, destaca García.

Las sesiones de Terapia Ocupacional se realizan todos los martes en Beta Salud Roldán.