Boleto educativo gratuito 2026: dónde y cómo anotarte para viajar sin pagar

La Municipalidad de Roldán comunica que ya se encuentra habilitada la inscripción al Boleto Educativo Gratuito correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Con el objetivo de acompañar a quienes tengan dificultades para realizar el trámite de manera digital o no cuenten con dispositivos, desde hoy la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, ubicada en Estanislao López 643, brindará asistencia personalizada para completar la inscripción.

Durante el mes de enero, la atención será de 8:00 a 13:00 hs, mientras que a partir de febrero el horario se extenderá de 8:00 a 18:00 hs.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de mayo, y el beneficio comenzará a estar vigente desde el 2 de febrero.

El Boleto Educativo tiene como finalidad asegurar el traslado de estudiantes, docentes y asistentes escolares hacia los establecimientos educativos de toda la provincia de Santa Fe, eliminando una posible barrera de acceso a la educación. A partir de su implementación, el costo total del viaje es asumido por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

• Alumnos y alumnas regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

• Docentes y asistentes escolares de establecimientos educativos provinciales.

La inscripción es 100% digital y no requiere la presentación de documentación de forma presencial. El trámite puede realizarse ingresando al siguiente link: www.santafe.gov.ar/boletoeducativo

Para iniciar la solicitud, es necesario estar previamente registrado en ID Ciudadana a través de santafe.gov.ar/idciudadana (Las personas menores de 18 años deberán contar con la asistencia de un adulto).

Una vez cargada la inscripción, la solicitud quedará en estado “pendiente” hasta que el sistema valide los datos ingresados. Finalizada esta verificación, se actualizará automáticamente el estado del trámite.