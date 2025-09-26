Bombazo: Imanol Machuca no podrá jugar durante un año por una suspensión de la FIFA

El roldanense Imanol Machuca fue suspendido por la FIFA y no podrá jugar durante 12 meses, al recibir una sanción de la Comisión Disciplinaria del organismo que rige el fútbol internacional. La pena está relacionada a su convocatoria a la selección de Malasia, cuyas autoridades habrían utilizado documentación manipulada para nacionalizar al actual jugador de Vélez y otros futbolistas argentinos.

“Se le impondrá una sanción de 12 meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión”, comunicó la FIFA a través de su página oficial. Asimismo, tanto Imanol como el resto de los futbolistas cuya documentación fue adulterada deberán abonar al organismo una multa de 2.000 CHF cada uno.

Cabe destacar que Machuca debutó en la selección de Malasia el pasado 10 de junio, cuando enfrentó al combinado de Vietnam en un partido correspondiente a las Eliminatorias para la Copa Asiática de 2027. En la misma notificación, la federación global del fútbol señaló que Machuca tendrá 10 días para solicitar una fundamentación de la decisión, y podrá recurrir ante la Comisión de Apelación.