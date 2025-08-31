Bomberos Voluntarios de Funes abrió las inscripciones para nuevos aspirantes

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Funes lanzó la convocatoria para incorporar a hombres y mujeres que deseen sumarse a la institución, bajo el lema “Más que un rol, una carrera de servicio”. La propuesta no solo apunta a la formación técnica para salvar vidas, sino también a brindar un plan de carrera y un equipo de trabajo que acompañe en cada etapa.

Los requisitos para postularse son: tener entre 25 y 45 años, contar con residencia permanente —y preferentemente laboral— en Funes, y poseer título secundario completo.

Desde la institución señalaron que los aspirantes recibirán formación de primer nivel, tanto en el cuartel local como en la región, además de equipamiento de protección personal, ropería y equipos de comunicación para garantizar la seguridad de cada bombero. Asimismo, destacaron la importancia de integrarse a un cuerpo que se caracteriza por su espíritu de solidaridad, sacrificio y abnegación.

La inscripción ya se encuentra disponible a través de la web oficial www.bomberosfunes.com, mientras que la reunión informativa será el sábado 30 de agosto a las 9 horas en la sede del cuartel.

“Si tenés la vocación de ayudar, este es tu lugar”, invitan desde la fuerza, recordando que Bomberos Voluntarios de Funes está al servicio de la comunidad y que su tarea se sostiene gracias al compromiso de cada integrante.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 100 – 4932453 – 4932319.