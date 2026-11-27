Boulevard de la Esperanza, en obras: el Municipio hizo cumplir las garantías y la empresa empezó la reparación
Desde el Ejecutivo local explicaron que los trabajos que se ven en la zona corresponden al arreglo de la pavimentación, a cargo de la empresa que realizó la obra.
La Municipalidad de Roldán informó que la obra del Bulevar La Esperanza se encuentra en garantía y que la empresa responsable está realizando las tareas de reparación de la calzada.
El municipio llevó tranquilidad a los vecinos: se trata de una cuestión vinculada a la obra y a su garantía, y los trabajos corren por cuenta de la empresa.
“La obra se hizo con una empresa que ganó una licitación y esa obra tiene una garantía. Como está en garantía, la empresa debe cumplir con la reparación de la calzada”, destacaron desde el Ejecutivo local.