La Municipalidad de Roldán informó que la obra del Bulevar La Esperanza se encuentra en garantía y que la empresa responsable está realizando las tareas de reparación de la calzada.

El municipio llevó tranquilidad a los vecinos: se trata de una cuestión vinculada a la obra y a su garantía, y los trabajos corren por cuenta de la empresa.

“La obra se hizo con una empresa que ganó una licitación y esa obra tiene una garantía. Como está en garantía, la empresa debe cumplir con la reparación de la calzada”, destacaron desde el Ejecutivo local.