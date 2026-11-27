En el marco de la recorrida por las obras del edificio de la EESO N.º 730 que realizó hoy junto al ministro de Educación, José Goity, Directivos y alumnos, el intendente de la ciudad de Roldán, Daniel Escalante hizo un balance del avance del Plan Estratégico de Educación que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el municipio vienen implementando desde el 10 de diciembre de 2023.

La ciudad tiene una nueva escuela, la EESO N.º 730 (en el barrio Tierra de Sueños 3), y la independización del Anexo N° 1643, que ahora es la EESO N.º 731 (calle La Pampa 950), con los cargos directivos y administrativos necesarios. “La EESO 730 va a comenzar el ciclo escolar 2027 en un edificio propio, un compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro que concretó en menos de 12 meses”, destacó Escalante.

Al mismo tiempo, recordó la inversión histórica que la provincia realiza en la mejora de establecimientos educativos a través de los Fondos de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI) “son más de 340 millones de pesos que las escuelas gestionaron para mejoras edilicias, mobiliario y equipamiento”.

El Fondo Provincial de Escuelas Técnicas (FOPET) también destinó 25 millones de pesos para equipamiento técnico de la EETP N.º 643.

El programa Mil Aulas también tuvo una importante presencia en la localidad con la construcción de 7 nuevas aulas en las escuelas: dos en la escuela N° 229, dos en la escuela N° 1399 y dos en la escuela N° 1402. Próximamente comenzarán los trabajos para la construcción de una nueva aula en la escuela N° 6408 «Pedro Dürst».

Programa Educativos

En la ciudad de Roldán se destacó en la implementación del Plan de Alfabetización Santafesino (RAÍZ).

Los juegos suramericanos también dejaron una huella importante en materia de educación física, no solo por la posibilidad que tuvieron nuestros estudiantes de poder participar de manera presencial, sino también con las instancias del programa Santa Fe en Movimiento en las escuelas y el polideportivo municipal.

Ordenamiento del Sistema y Tranquilidad

Finalmente Escalante valoró el ordenamiento del sistema educativo con mirada territorial y planificación, y en ese sentido llevó tranquilidad frente a algunas inquietudes manifestadas para los ingresos 2027. “La certeza es que el Ministerio de Educación va a garantizar que todo estudiante roldanense pueda estudiar en su ciudad, pero también es cierto que tenemos que esperar los tiempos del calendario escolar, las instancias de recuperación y exámenes de nuestros estudiantes que termina en el mes de febrero, y allí vamos a poder tener el panorama completo y real de las vacantes en cada institución educativa de la ciudad”.