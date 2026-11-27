Como parte de su compromiso con la comunidad, Super Oroño presenta la “Hora Silenciosa”, una iniciativa que comenzará a implementarse en su sucursal Casa Central, ubicada en Catamarca 864, en la ciudad de Roldán.

Durante determinadas franjas horarias, se reducirán los estímulos sonoros y ambientales dentro del supermercado, disminuyendo los niveles de ruido, suspendiendo la música y evitando aquellas actividades que puedan generar molestias sensoriales.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Asociacion Civil Padres Autismo Roldan, que colaboró en el desarrollo de la iniciativa y en la capacitación de los colaboradores, brindándoles herramientas para ofrecer una atención más empática, respetuosa e inclusiva.

Además, el establecimiento contará con una caja de atención prioritaria debidamente identificada.

¿Cuándo se realizará la Hora Silenciosa?

* Lunes de 18:00 a 19:00 hs.

* Martes de 14:30 a 16:00 hs.

* Viernes de 09:00 a 10:30 hs.

Durante estos horarios, el supermercado continuará abierto al público en general, invitando a todos los clientes a acompañar y respetar esta iniciativa.

Desde Super Oroño buscan avanzar hacia una experiencia de compra que contemple las diferentes necesidades de las personas, entendiendo que pequeños cambios pueden generar grandes diferencias en la vida cotidiana de muchas familias.

La propuesta comenzará en Casa Central como una primera etapa, que permitirá evaluar su implementación y continuar trabajando en nuevas acciones de accesibilidad e inclusión.