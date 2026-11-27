La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo domingo 6 de diciembre, Estancia Damfield será el punto de encuentro para disfrutar de una propuesta que promete combinar lo mejordel mundo del vino, la gastronomía y la música en una misma noche.

Desde las 19:30 y hasta las 23 h, el Festival de Vinos y la Vinoteca de Arlequín de Funes presentan más de 60 bodegas entre vermouth, gin, aperitivos y cervezas. Los asistentes podrán recorrer diferentes stands, descubrir nuevas etiquetas y disfrutar de degustaciones en un entorno al aire libre.

La experiencia también incluirá una copa de regalo, una consumición gastronómica y barras para acompañar la noche.

Pero la propuesta no termina ahí. A partir de las 23 h, la música tomará protagonismo con LA TM, en un after que se extenderá hasta las 4 de la mañana. La noche también contará con Nuestro Romance en vivo, sumando un show musical a una jornada pensada para disfrutar con amigos, brindar y bailar.

Entradas para vivir la experiencia

La propuesta cuenta con distintas alternativas de acceso para que cada persona pueda elegir cómo disfrutar del evento, con opciones para participar del Festival de Vinos y continuar la noche con la música y el after de LA TM.

Una cita para agendar

Fecha: domingo 6 de diciembre.

Lugar: Estancia Damfield, Funes.

Entrada: Festival de Vinos + La TM: de 19:30 a 23 h.

Entrada: After Festival: de 23 a 4 h.

Música en vivo: Nuestro Romance y LA TM.

Propuesta: más de 60 bodegas, degustaciones, gastronomía y bebidas.

Las entradas ya están a la venta y la expectativa crece a medida que se acerca la fecha. Una noche para brindar, encontrarse y disfrutar de una propuesta diferente en Estancia Damfield. Link para entradas: https://compras.evento-simple.com/damfield