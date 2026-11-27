El pasado sábado 21 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Carcarañá una nueva reunión de la mesa departamental del Partido Socialista del departamento San Lorenzo. El encuentro contó con la participación de coordinadores y representantes de San Lorenzo, Timbúes, Luis Palacios, Roldán, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y los anfitriones de Carcarañá.

En representación de la ciudad de Roldán participaron Marcelo Bargellini, secretario general del Partido Socialista local, Maira Leiva, integrante de la mesa de coordinación departamental, y Sebastián Bonfiglio.

Agenda territorial y escucha ciudadana

Durante la jornada, los referentes de cada ciudad expusieron las actividades que vienen desarrollando junto a la ciudadanía para consolidar el trabajo territorial. El debate se centró en elaborar propuestas concretas frente a la crisis actual, priorizando las demandas que los vecinos plantean a diario en áreas clave:

• Desarrollo social , economía y falta de empleo

• Salud y educación

• Seguridad y ambiente

Proyección hacia 2027

De cara a las elecciones de 2027, los dirigentes analizaron las expectativas y estrategias para ampliar la presencia del espacio en los ámbitos de gestión y gobierno. Desde el partido destacaron que ocupar estos lugares resulta fundamental para impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida en todo el departamento.

En este sentido, la mesa departamental reafirmó a la coalición Frente Unidos como la principal herramienta de transformación. El objetivo trazado es sostener un programa basado en la escucha permanente que defienda los derechos ciudadanos, la igualdad de oportunidades, el empleo, la obra pública y el desarrollo productivo sustentable.

De esta manera, el Partido Socialista ratifica su trabajo continuo en el territorio junto a los vecinos de cada localidad.