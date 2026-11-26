Hay proyectos que comienzan mucho antes de convertirse en realidad. Se imaginan, se conversan, se transforman y esperan el momento indicado para concretarse. Velvet Home es uno de ellos.

Este viernes 27 de noviembre, Velvet Comfort & Design inaugura su nuevo showroom en Funes, dando inicio a una etapa que representa mucho más que la apertura de un espacio comercial: es la materialización de una visión de crecimiento y evolución de la empresa.

Velvet Home nace con el propósito de ofrecer una experiencia diferente. Un lugar donde el diseño, la arquitectura, los materiales, las texturas y el mobiliario convivan en armonía, permitiendo que cada visitante descubra nuevas posibilidades para transformar su hogar.

Una casa para imaginar todas las casas

A diferencia de una exhibición tradicional de muebles, Velvet Home propone recorrer ambientes completos, donde cada elemento forma parte de una misma idea. Livings, comedores, cocinas, dormitorios y baños se convierten en escenarios de inspiración, mostrando cómo diferentes estilos, materiales y soluciones pueden integrarse en espacios funcionales, cálidos y de calidad premium.

La propuesta busca que quienes visiten el showroom no solamente encuentren aquello que estaban buscando, sino que también descubran posibilidades que quizás nunca habían imaginado.

Desde la elección de un sofá hasta el desarrollo integral de una vivienda, Velvet Home propone acompañar cada proyecto con una mirada que combina estética, funcionalidad y atención al detalle.

Mucho más que muebles: una experiencia humana

Detrás de esta nueva propuesta existe una filosofía que el equipo considera fundamental: escuchar a las personas, comprender sus necesidades y construir relaciones que trasciendan una operación comercial.

La intención es que cada visitante encuentre un ambiente cálido, cuidado y cercano. Un lugar donde pueda sentirse cómodo, expresar sus ideas, descubrir alternativas y recibir asesoramiento para llevarlas a la realidad.

Porque un hogar es mucho más que la suma de sus muebles. Es el espacio donde transcurre la vida cotidiana, donde se construyen recuerdos y donde cada detalle tiene un significado.

En ese sentido, Velvet Home busca que la experiencia comience desde el primer encuentro y continúe durante todo el proceso de diseño, elección y ejecución. El objetivo es construir confianza: que cada cliente sienta que su proyecto está en manos de personas comprometidas con comprenderlo y lograr un resultado que refleje su identidad.

Un proyecto que impulsa la evolución de toda la empresa

La apertura de Velvet Home también representa una transformación para Velvet Comfort & Design.

El desarrollo de este nuevo espacio está impulsando nuevas ideas, la evolución de las colecciones de sofás, la búsqueda de diferentes propuestas de diseño y nuevas formas de presentar los productos.

De esta manera, Velvet Home no se plantea como una iniciativa aislada, sino como parte de un proceso de crecimiento que fortalece la identidad de la marca y amplía sus posibilidades.

La empresa apuesta a integrar mobiliario, interiorismo, arquitectura, visualización de proyectos y ejecución, ofreciendo un acompañamiento que puede comenzar con una idea y culminar con un ambiente completamente terminado.

Del primer boceto a la realidad

Uno de los diferenciales de Velvet Home es su metodología de trabajo integral. El equipo reúne distintas especialidades para acompañar proyectos residenciales y comerciales, desde las primeras conversaciones hasta su materialización.

Mediante herramientas de visualización fotorrealista, documentación técnica y planificación, los clientes pueden conocer anticipadamente cómo se verá su proyecto, evaluar alternativas y tomar decisiones con mayor claridad.

Además, Velvet Home propone un sistema mediante el cual la inversión realizada en el Estudio Técnico y Visual se acredita íntegramente al presupuesto cuando la ejecución de la obra queda a cargo de Velvet.

Esta modalidad busca integrar el valor del diseño profesional con su realización, manteniendo una propuesta clara y organizada en cada etapa.

Un sueño compartido que comienza a hacerse realidad

Para quienes forman parte de Velvet, la inauguración tiene también un significado profundamente personal.

Es el resultado de un proyecto deseado durante mucho tiempo, pensado en cada detalle y sostenido por personas que creen en el crecimiento de la empresa y en su manera de trabajar.

Detrás de cada ambiente, cada material elegido y cada propuesta presentada hay un equipo que comparte una misma visión: seguir creciendo sin perder la cercanía, la dedicación y el trato humano que consideran parte de su identidad.

La apertura del showroom marca el comienzo de una nueva etapa, pero también reafirma aquello que Velvet quiere preservar en su camino: la capacidad de escuchar, acompañar y hacer que cada persona se sienta bienvenida.

Porque, en definitiva, el mayor desafío no es solamente crear espacios atractivos, sino lograr que quienes los habiten puedan reconocerse en ellos.

El 27 de noviembre, Velvet Home abrirá sus puertas con una invitación: descubrir que una casa puede ser mucho más de lo que imaginamos y que cada hogar merece ser pensado, diseñado y vivido a su manera.