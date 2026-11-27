Se acerca uno de los duelos más decisivos de la principal competencia de clubes de Sudamérica, que se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario en Montevideo. Los expertos de 1xBet Argentina te explicarán como Estudiantes llegó a la final y porque una victoria sobre su rival brasileno sería clave.

De evitar la eliminación en la fase de grupos a la final por el título

Aunque Los Pincharratas no tuvieron un buen inicio en el torneo, en sus cuatro primeros partidos sumaron una conquista y tres empates. Luego, sufrieron una derrota ajustada de 1-0 ante el Flamengo, lo cual complicó aún más el paso a la fase eliminatoria. Por eso, para que el conjunto platense, pudiera avanzar a octavos de final, se necesitaba mínimo de una victoria contra el Independiente de Medellín en la última jornada. Ante eso, Estudiantes demostró su resistencia y espíritu de lucha al anotar el gol agónico en el tiempo de descuento.

En los octavos de final, la escuadra de Alexander Medina venció a la Universidad Católica en el partido de ida con un empate 1-1 en casa, para después aplastarlos en un partido de vuelta con un 3-0 como visitante. A esto le siguió un tenso enfrentamiento en cuartos de final contra el Corinthians, con un empate 1-1 en el partido de ida, aunque en el partido de vuelta los equipos no tardaron mucho en marcar, cuando en el minuto 87, Alexis Castro se impuso frente Estudiantes buscando una oportunidad con un gol. Pero, justo antes de que sonara el silbato final, el equipo brasileno tuvo la gran oportunidad de empatar, pero Memphis Depay desafortunadamente falló el penal.

En las semifinales, Los Pincharratas se enfrentaron al Flamengo en el Estadio Maracaná como testigo. Ambos partidos terminaron 0-0, por lo que el pase a la final se decidió con una tanda de penaltis. José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron sus penales, mientras que la gran figura de la noche fue para el uruguayo Fernando Muslera, quien tuvo una actuación magnífica al atajar tres remates. El equipo de Medina volverá a medirse a un club brasileno por tercera vez consecutiva.

Por qué la final es importante para Estudiantes

Para el Palmeiras, verlos jugar en una final en este certamen continental ya es una costumbre. Con siete temporadas consecutivas en los cuartos de final, todas bajo el mando del entrenador Abel Ferreira, quien ha dirigido a todo el plantel durante todo este período. Sin embargo, el técnico portugués remontó en dos primeras finales, pero cayó en la tercera del año pasado.

Mientras que para Estudiantes haber llegado a la final por primera vez desde 2009, ha sido todo un reto. Si logran eliminar a los Verdaos en este partido, les permitiría a Los Pincharratas repetir su histórico éxito de 1968, cuando el club argentino ganó su primer título de la Copa Libertadores. Curiosamente, en esa misma fecha Estudiantes se impuso ante Palmeiras quien perdió en esa final.

Si Estudiantes consigue remontar en la próxima final le daría su quinta estrella, lo que lo colocaría por delante de River Plate y Flamengo. Mientras que para nuestro fútbol, una victoria más sería muy significante, ya que los clubes argentinos y brasileños cuentan actualmente con 25 títulos de la Copa Libertadores cada uno.

¿Quién es el favorito?

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