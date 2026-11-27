La Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Roldán (COPROL) salió a responder la decisión del Concejo Municipal, que rechazó por unanimidad su pedido de actualización de los cargos de conexión a las redes de agua potable y cloacas. La cooperativa sostiene que el cuerpo aplicó un índice general de inflación sin analizar los fundamentos técnicos del pedido, y que el porcentaje que trascendió se explica “por un problema heredado de obras mal ejecutadas”.

“Lo más fácil es sacar una respuesta a nuestro pedido y poner la inflación, sin ponerse a leer lo que le estamos pidiendo y lo que le estamos explicando”, cuestionó el presidente de la cooperativa.

Un pago único, no la factura del mes

“Los cargos de conexión se abonan una sola vez, cuando un vecino solicita conectar su inmueble a la red. No forman parte de la factura mensual del servicio”, informaron.

Caños que nunca llegaron a la red troncal

El ítem con el aumento más alto, cercano al 595%, corresponde a la conexión cloacal. Angeloni explicó cómo funciona la red: el caño troncal, o caño maestro, corre por el medio de la calle. De él sale una acometida, un caño que llega hasta la vereda. Cuando un vecino contrata la conexión, COPROL conecta el tramo que va de la vereda a la casa.

“A lo largo de estos años nos encontramos con que conectamos en la vereda y a los dos días la gente nos llama porque la cloaca está tapada”, relató y sumó: “Cuando vamos, nos damos cuenta de que cuando se hizo la obra de cloacas no conectaron esa acometida al caño maestro. No está yendo nada a ningún lado”.

En esos casos, la cooperativa debe romper la calle, excavar entre tres y cuatro metros hasta el troncal y hacer la conexión. “Por eso pedimos un aumento, o una excepción, en ese ítem puntual, que es algo extraordinario. Si no contemplamos ese costo, cada intervención de este tipo la termina afrontando la cooperativa y, con ella, todos los socios”, señaló.

Obras sin control, costos para los socios

Para COPROL, las conexiones que nunca llegaron a la red son la consecuencia de obras que se aprobaron sin verificar que funcionaran. Hoy, el costo de corregirlas recae en la cooperativa y, a través de ella, en todos sus socios. Desde la entidad advierten que decisiones como la del Concejo frenan las obras que Roldán necesita para crecer de manera ordenada.

“Rechazar el pedido sin analizarlo no resuelve el problema: se lo traslada a los vecinos que ya pagan el servicio. El Concejo, que regula los servicios y el desarrollo urbano de la ciudad, debería ser parte de la solución”, sostuvo Angeloni.

Transparencia y próximos pasos

Coprol anticipó que solicitará la reconsideración del pedido y que su informe técnico está a disposición de cualquier socio que quiera conocer la composición de cada costo. Además, invitará a los concejales a presenciar una de estas intervenciones para que conozcan el trabajo en el terreno.

“Somos una cooperativa: lo que recaudamos vuelve al servicio. Pusimos a funcionar el tanque, instalamos más de 20 bombas, hicimos pozos nuevos, incorporamos nuevos vehículos y sumamos plantas de ósmosis. Queremos seguir creciendo con Roldán, pero para eso cada obra tiene que ser sustentable”, concluyó Angeloni.