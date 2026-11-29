En la jornada “Gas Natural para la Industria”, realizada este miércoles en La Fluvial de Rosario, representantes de las principales industrias, autoridades y referentes del sector energético analizaron el escenario actual del mercado del gas y las perspectivas de abastecimiento para los próximos años.

El encuentro, organizado por Litoralgas, contó con la participación de María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe; Guillermo Beccani, secretario de Desarrollo Industrial de la provincia, y Rodolfo Giacosa, presidente de ENERFE. También estuvieron presentes representantes de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y de la Bolsa de Comercio de Rosario, junto con directivos y ejecutivos de empresas grandes consumidoras de gas natural de la región.

Durante la apertura, Dante Dell’Elce, CEO de Litoralgas, destacó la importancia de generar un espacio de diálogo directo con los grandes clientes industriales, especialmente en un contexto de cambios profundos en el sector energético. “Queremos que quienes toman decisiones en las principales industrias de nuestra área cuenten con información de primera mano, pero también escucharlos y atender sus inquietudes. La información es fundamental para que puedan tomar mejores decisiones”, señaló.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el análisis de las condiciones de abastecimiento de gas natural para 2027. Desde Litoralgas señalaron que el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y la ampliación del sistema de transporte permitirán contar con mejores condiciones de suministro en su área de distribución. Esto es especialmente relevante durante el invierno, cuando la demanda residencial se multiplica por las bajas temperaturas y la industria debe planificar su provisión de energía y nivel de actividad para no ser afectada por restricciones en el transporte de gas natural.

Exposiciones y panel

La jornada incluyó una exposición de Dante Sica, socio fundador de la consultora ABECEB y exministro de Producción y Trabajo de la Nación, sobre el contexto económico y productivo. Además, se desarrolló un panel integrado por Tettamanti, Dell’Elce, Sica y también por Diego Stabile, gerente Comercial de Litoralgas, en el que se abordaron las oportunidades que abre Vaca Muerta, las inversiones necesarias en infraestructura y el potencial de la industria argentina en un escenario de crecimiento de las exportaciones de gas.

Tettamanti planteó la necesidad de anticiparse y comenzar a consultar con los productores o comercializadoras, como es el caso de Energy Consulting Services, las alternativas disponibles en el mercado con vistas a asegurar el abastecimiento para 2027 y también para extender los plazos de compra de gas. “Yo empezaría ya a pedirles a los productores y comercializadores que presenten sus cotizaciones”, remarcó.

En materia de infraestructura, Dell’Elce destacó el trabajo que se desarrolla tanto desde Litoralgas como en articulación con el Gobierno de Santa Fe. La compañía lleva adelante proyectos para ampliar y reforzar su sistema de distribución, mientras que la provincia impulsa, a través de ENERFE, un plan de desarrollo de gasoductos. En conjunto, se proyecta la construcción de cerca de 1000 kilómetros de nuevos gasoductos de alta presión, una expansión que permitirá mejorar las condiciones de abastecimiento para la industria y ampliar el acceso al gas natural en distintas localidades.

El CEO también remarcó la importancia de fortalecer el vínculo con cada cliente industrial y analizar sus necesidades de manera particular. “Estamos disponibles para trabajar con cada industria en la planificación energética y buscar las mejores alternativas”, expresó.

Con esta jornada, Litoralgas buscó fortalecer el intercambio con sus clientes industriales y consolidar un ámbito de diálogo que permita compartir información, anticipar escenarios y contribuir a una mejor planificación energética. El objetivo es que el gas natural siga siendo una oportunidad para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo de la región.