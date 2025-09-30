Guantes de oro: hay nuevo campeón interprovincial de boxeo y es de Roldán

El joven boxeador local, Felipe Balbi, se coronó campeón interprovincial de boxeo en la categoría 52 kilos al derrotar el pasado viernes 26 de septiembre al entrerriano Yamil Chamorro, en el torneo que se disputó en Concordia, Entre Ríos.

“El fallo estuvo a favor nuestro en las tarjetas de los jueces de manera unánime. Aquiles realizó un excelente combate y de esta manera pasamos a la Final del Campeonato Nacional que se hará en la localidad de Puerto Deseado, Santa Cruz, entre el 13 y el 18 de octubre”, contó a El Roldanense el entrenador Pablo Anderson.

“Es una alegría más para el boxing Anderson y el Club Caza y Pesca. Esta victoria se la dedicamos s todos los roldanenses y santafesinos”, agregó al tiempo que reconoció el fuerte apoyo que le brindó la diputada local Silvana Distéfano y llamó a las autoridades a que sigan apoyando al deporte amateur.

“Para llegar a este logro hay mucho trabajo y sacrificio detrás, mucho profes que dejan sus familias y hasta ponen plata de su bolsillo para que los chicos puedan cumplir sus sueños. Eso es algo que mucha gente no lo sabe y los que tienen que apoyar este deporte a veces quieren la foto nomás”, señaló Anderson.

“Este logro es muy importante, no siempre se sale Campeón Provincial e Inter Provincial. Los chicos enfrentan a grandes boxeadores de otras provincias, por eso es el momento de apoyar al boxeo santafesino y roldanense que ha cumplido otro sueño, logrado con mucho sacrificio y trabajo”, sumó.