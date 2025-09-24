Brutal agresión en la Plaza San Martín: «Se divirtieron con la vulnerabilidad de una persona que no se puede defender»

A Isaías Pereyra, mas conocido como «Jalero» en Roldán, lo rodearon entre varios, le pegaron y, mientras filmaban la situación, se burlaban. El lamentable video se viralizó y quedaron expuestos no solo los agresores sino la propia víctima.

Su madre, Angela habló este miércoles con Canal 3 y expresó su dolor: «Cuando vi el video, la indignación fue terrible. Veo que le dan una golpiza tremenda, todos los golpes en la cabeza. Hice la denuncia, estoy esperando”», relató.

La mujer (que fue contactada por El Roldanense pero prefirió no hablar) también relató en De12A14 que su hijo tiene una discapacidad, toma medicación cuatro veces por día y acude a un centro de día. «No es un chico agresivo, nunca lo fue», aseveró al tiempo que remarcó que lo que más le duele es el ensañamiento que se ve en las imágenes.

«Es indignante porque lo agarran vulnerable, indefenso. Él no tiene estabilidad al tomar tanta medicación», manifestó y también recordó que su hijo sufrió tiempo atrás un grave accidente que le dejó secuelas: «Hace algunos años Isaías tuvo un accidente cuando andaba en skate, que lo llevó a estar en coma un mes y le quedaron daños cognitivos muy severos».

Sobre la actitud de quienes presenciaron el ataque, Ángela lo repudió y dijo: «Lo que más indignación me da es que las personas arengan. Se divirtieron con la vulnerabilidad de una persona que no se puede defender y eso es indignante, no quiero que le pase ni a mi hijo ni a nadie».

Hasta el momento la familia no recibió información oficial sobre el agresor. «Nunca pensé que iba a ver una cosa así en Roldán», concluyó la mujer.