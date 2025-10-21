Lo buscaban desde enero en Córdoba y lo detuvieron este lunes en Villa Flores

Agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la ciudad de Roldán identificaron a un peatón en la intersección de las calles Alberdi y J.J. Valle y lo detuvieron.

Durante el procedimiento llevado a cabo este lunes por la tarde, el personal policial constató que se trataba de Leonardo Miguel Luna, de 33 años, oriundo de la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Al realizar la consulta correspondiente a través del sistema de la Central de Emergencias 911, se comprobó que sobre el sujeto pesaba una Solicitud de Paradero Activo emitida por la Policía de Córdoba – Departamento Secretaría General, con fecha del 30 de enero de 2025.

Ante la situación, los uniformados procedieron a la demora del ciudadano y, tras las diligencias preliminares, fue trasladado a la Seccional 6ta. de Policía por razones de jurisdicción. El hombre quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, que determinará los pasos a seguir en el marco de la causa.