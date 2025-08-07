Campos limpios: recolectaron 2400 envases de fitosanitarios en Roldán

La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Roldán llevó a cabo una nueva jornada de recolección de envases vacíos de fitosanitarios, en colaboración con la ONG “Campo Limpio”. El objetivo de esta actividad fue fomentar la correcta disposición final de estos residuos, contribuyendo a la protección ambiental.

En esta edición fueron 2.400 las unidades recolectadas, superando la cifra del año pasado. La jornada contó con el apoyo de personal especializado, capacitadores y camiones de carga proporcionados por la ONG.

Este tipo de iniciativas facilita que los productores rurales cumplan con la normativa que exige una gestión adecuada de residuos peligrosos, evitando su descarte inapropiado y protegiendo el entorno.

Estas acciones son parte de una estrategia continua destinada a concientizar sobre la importancia de adoptar prácticas más sostenibles en el sector agropecuario.

«Desde el municipio seguimos impulsando políticas públicas que fomenten el desarrollo productivo, sin descuidar el cuidado del medio ambiente. Nos enorgullece ver la creciente participación de los productores, cada vez más comprometidos con esta transformación», comentaron desde la Subsecretaría de Medio Ambiente.

Campo Limpio, una organización sin fines de lucro que opera a nivel nacional, trabaja de manera articulada con gobiernos locales, provinciales y nacionales, así como con distribuidores, organizaciones del sector y productores, para asegurar la recuperación de envases vacíos y promover la economía circular en el ámbito agropecuario.

Estas jornadas, ya afianzadas en la agenda ambiental de la ciudad, marcan un avance significativo en el camino hacia una producción más responsable, colaborativa y respetuosa con el medio ambiente.