Carnavales 2026 en Roldán: los 10 clubes de la ciudad que estarán a cargo del buffet

Tal como viene ocurriendo en las últimas ediciones, tanto viernes como sábado estará prohibido ingresar al predio de Carnavales con heladeritas, conservadoras y bebidas. Sin embargo, habrá un buffet que estará a cargo de diez clubes de la ciudad:

Roldán Rugby Club; Club Social, Deportivo y Cultural Punta Chacra; Centro Cosmopolita Unión y Progreso; Club Atlético Independiente; Sociedad Sportiva Recreativa; Club Los Teros; Club Atlético Defensores de Sportsman; Club Atlético San Lorenzo; Cevils y Club América.

La Municipalidad de Roldán dio a conocer los detalles del operativo de seguridad que se desarrollará durante la edición 2026 de los clásicos carnavales roldanenses.

El operativo contará con efectivos de la Policía de Santa Fe, que trabajarán en conjunto con personal de seguridad privada. Además, agentes de la Guardia Urbana Roldán (GUR) estarán a cargo de los cortes de tránsito, sumándose también el monitoreo permanente a través del sistema de cámaras de vigilancia.

El evento se realizará este viernes y sábado sobre calle Pellegrini, entre Berni y Las Heras, y estará abierto al público desde las 20 h.

Habrá cortes que impedirán la circulación vehicular en las siguientes intersecciones:

* Pellegrini y Las Heras

* Pellegrini y Berni

* López y Brown

* Rioja e Independencia

El único ingreso habilitado será por la intersección de Pellegrini y Berni, con el objetivo de ordenar el acceso y reforzar la seguridad.

Los shows que habrá cada día

El Viernes será el desfile en el corsódromo de las comparsas locales, Estrella de Mar y Nueva Bella, y la participación de Comparsa Los Herederos invitada de la ciudad de Rosario. En el escenario principal se presentarán Ramiro Cardozo, Sergio Morán, Diana Ríos y Grupo Trinidad. Además, durante la jornada habrá fiesta de la espuma para disfrutar en familia.

En la segunda noche, el sábado, volverán a desfilar las comparsas locales Estrella de Mar y Nueva Bella, junto a la Comparsa Maringá de la ciudad de Carcarañá. En el escenario mayor actuarán Mi Bonita Cumbia, Sofía Gazzaniga, Freddy y Los Solares, y Los Peñaloza.