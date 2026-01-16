Carnavales 2026 en Roldán: el 20 y 21 de febrero la ciudad vivirá una de las fiestas mas esperadas

La Municipalidad de Roldán confirmó las fechas de una de las celebraciones más esperadas y concurridas de la ciudad: los Carnavales 2026. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de dos jornadas pensadas para toda la familia y el encuentro entre amigos, los días 20 y 21 de febrero.

Durante ambas noches, la ciudad se vestirá de fiesta en el Paseo de la Estación (Pellegrini, entre Las Heras y Brown), que será el escenario de una propuesta cargada de color, música y alegría, pensadas para grandes y chicos.

El evento contará con entrada libre y gratuita y se destacará, una vez más, por su clima familiar y de encuentro. Si bien aún no se dieron a conocer los artistas que integrarán la grilla, desde la organización adelantaron que en los próximos días se informarán los nombres de quienes pondrán música y animarán cada jornada.

Los Carnavales 2026 son organizados por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán, que ya trabaja en los detalles para ofrecer una celebración que vuelva a reunir a la comunidad en un espacio preparado para el disfrute de todos.