Castraciones gratuitas: hasta el viernes el móvil de Sanidad Animal está en el SUM

La Municipalidad de Roldán, a través del área de Sanidad Animal, informa el cronograma de castraciones y atención primaria para mascotas durante el mes de noviembre.

El servicio es gratuito y se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud animal y promover el cuidado responsable de perros y gatos.

Cronograma:

• Del 3 al 7 de noviembre: SUM Paseo de la Estación

• Del 10 al 21 de noviembre: Plaza Güemes, barrio Villa Flores

• Del 24 al 28 de noviembre: Centro de Salud Beaudrix

Atención primaria:

Se realiza sin turno previo, los lunes, miércoles y viernes de 13 a 16 hs.

Castraciones:

Requieren turno previo y se llevan a cabo los martes y jueves de 13 a 16 hs.

Los turnos pueden solicitarse por WhatsApp al 341 5 633 548 o a través del sitio web www.roldan.gov.ar.