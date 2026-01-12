Cinematográfica persecución terminó con dos delincuentes detenidos

En la madrugada de este lunes, personal de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe aprehendió a dos personas que circulaban en una moto robada luego de una persecución controlada en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

El procedimiento se inició alrededor de las 3:40 horas, cuando efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos y observaron una moto con dos ocupantes. Al intentar identificarlos, los mismos desobedecieron la orden policial y emprendieron la fuga por avenida Provincias Unidas en sentido norte.

Tras un seguimiento controlado, al llegar a la intersección de Provincias Unidas y Juan José Paso, los ocupantes del rodado perdieron el control y cayeron sobre la rotonda, lo que permitió la inmediata intervención policial y la aprehensión de ambos: Leilén Victoria C., de 18 años y T.P., de 16.

Al verificar los datos de la motocicleta marca KTM modelo Duke de 200 cc, se constató que presentaba pedido de secuestro activo por un hecho de robo, requerido por la Fiscalía en turno.