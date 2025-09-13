Circulaba sin casco, lo paró un control en pleno centro de Roldán y lo detuvieron: la moto tenía pedido de captura

Durante la madrugada del sábado, un operativo de control coordinado entre la Subsecretaría de Seguridad y Control de la Municipalidad de Roldán y la Policía de la Provincia permitió interceptar a un individuo que circulaba en una motocicleta con pedido de captura.

El hecho se registró cuando móviles de la Guardia Urbana visualizaron a un masculino circulando sin casco en una motocicleta Honda Wave blanca sin dominio. El vehículo fue interceptado en inmediaciones de San Martín y Belgrano, tras lo cual se constató la falta de documentación.

Minutos más tarde, personal de la Policía Motorizada arribó al lugar y, luego de verificar la motocicleta, confirmó que la misma presentaba pedido de captura vigente. Tanto el conductor como el rodado fueron trasladados a la Comisaría 6ª de Roldán para continuar con las actuaciones correspondientes.