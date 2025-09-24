Circulaban en un auto con pedido de captura: fueron divisados por las cámaras y los detuvieron

Dos hombres de 41 y 32 años fueron detenidos este miércoles al circular en un auto Peugeot que tenía pedido de captura. La patente del vehiculo fue divisada por las cámaras inteligentes de la ciudad.

Si bien habia sido visto primeramente en La Pampa y Gálvez, el Comando Radioeléctrico logró su aprehensión en el cruce de Tilcara y la A012 tras un patrullaje por la zona.

El auto tenía pedido de secuestro por dos hechos sucedidos en julio y agosto de este año en las localidades de Esperanza y Cañada de Gómez, respectivamente.