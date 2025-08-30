Clásico y fascinante: Flow suma talleres de violín para todas las edades

El próximo miércoles 3 de septiembre el espacio creativo Flow estrena nueva casa en Acequias del Aire, Roldán, una expansión que trae aparejada la apertura de nuevos talleres de instrumentos orientados a todas las edades y siempre con el método de enseñanza propio, con la pedagogía del juego como bandera.

Entre las novedades se destaca la enseñanza de violín, un instrumento con un sonido muy atrapante que muchos ven como algo inalcanzable pero que desde el espacio roldanense destacan como algo sumamente accesible y fascinante.

“Hoy cualquiera puede tener un violín y cualquiera puede aprender a tocarlo”, aseveró Carolina, una de las titulares de Flow y amplió: “Se suele pensar que se trata de un instrumento caro, pero la realidad es que cuesta casi lo mismo que una guitarra, y tiene un sonido muy lindo, distinto y fascinante”.

En este proceso de apertura de la nueva casa y los nuevos talleres, los profes de violín fueron pasando por otras clases mostrando el instrumento y las reacciones fueron dignas de retratar: “Muchos chicos no habían tenido nunca cerca un violín y nunca habían escuchado su sonido, fue algo que les llamó mucho la atención”, contó Carolina.

Asimismo, subrayó que en estos nuevos talleres continúan la pedagogía que Flow, es decir., la enseñanza a través del juego, la creatividad, y buscando que cada uno pueda encontrar su propio sonido, su propia música, y pueda disfrutar del proceso mientras aprende. “Rompemos con la manera tradicional de aprender el instrumento y lo llevamos a que sea divertido desde el primer día y que desde ese momento puedan sacar sonidos y hacer música”, recordó.

En el caso del violín se están formando grupos desde los 4 años, de 6 a 9 años, y de 9 a 13 años. También para adultos desde 14 años en adelante. Los talleres se dictarán los días martes y miércoles y ya están abiertas las inscripciones, las cuales se pueden hacer a través de la página www.flowespaciocreativo.com.ar o desde el Instagram @flowespaciocreativo

Además de violín se están incorporando otros instrumentos como batería, guitarra eléctrica, y bajo que se suman a los tradicionales: piano, guitarra, ukelele y canto.