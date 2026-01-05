Cloacas en Punta Chacra: vecinos advierten que las negociaciones quedaron “completamente trabadas”

“Desde la Vecinal Punta Chacra informamos a todos los vecinos y vecinas que la situación del sistema cloacal del barrio sigue siendo crítica y día a día empeora, pese a meses de reuniones y gestiones, las negociaciones para iniciar una solución definitiva se encuentran completamente trabadas”, comunicaron hace algunos días desde la entidad poniendo de nuevo del tema de la obra de cloacas del barrio en agenda.

“Los vecinos de Punta Chacra seguimos padeciendo desbordes cloacales, ingreso de aguas servidas a viviendas y contaminación ambiental permanente de la vía pública, una situación inadmisible que afecta la salud, la dignidad y la calidad de vida. Hoy debemos decir con total claridad que la falta de acuerdos no es técnica ni económica: es política y de voluntad”, sumaron.

Según añadieron, desde octubre de 2025 y luego de acuerdos previos que fracasaron, representantes de la vecinal participaron de cinco reuniones formales, en las cuales “se lograron acuerdos verbales que luego fueron desconocidos o modificados al momento de volcarlos en documentos oficiales”.

“Esta conducta reiterada dinamitó la confianza, hizo perder tiempo valioso y frustró una instancia histórica de negociación en la que, por primera vez, todas las partes estaban sentadas en la misma mesa. La realidad es que las diferencias políticas existentes entre la Municipalidad —en este caso representada por el funcionario Carlos Alustiza— y COPROL —representada por su presidente Diego Angeloni— terminó pesando más que la urgencia sanitaria del barrio”, criticaron con dureza.

“Mientras se continúe priorizando la disputa política, los posicionamientos personales y los intereses sectoriales, no habrá solución posible, por más anuncios que se hagan. Resulta especialmente grave que sumado a todo esto, de cara a los medios de comunicación, los actores responsables declaren ser parte o querer ser parte de la solución, cuando en los hechos no logran sostener ni respetar los acuerdos alcanzados”, agregaron.

“Como Vecinal, afirmamos sin rodeos que tanto la Municipalidad —como responsable institucional— como COPROL —como único prestador del servicio cloacal en la ciudad de Roldán- no están dando la respuesta que la gravedad del problema exige. Y si no hay un cambio profundo e inmediato en sus formas, en la voluntad política y en el compromiso real, la situación no solo no se va a resolver, sino que va a seguir empeorando. Los vecinos no pedimos discursos, ni promesas mediáticas, ni excusas cruzadas. Exigimos soluciones concretas, plazos claros y responsabilidades asumidas”, aseguraron.

Por último, finalizaron: “Desde la Vecinal Punta Chacra no vamos a retroceder, no vamos a callarnos y vamos a seguir reclamando hasta que un derecho básico —como vivir sin desechos cloacales— sea garantizado de una vez por todas”.