Comienza el juicio contra dos policías por un abuso sexual a una menor ocurrido en Roldán

El próximo lunes 20 de julio comenzará el juicio oral correspondiente a la causa CUIJ N.º 21-09376068-6, en la que Lautaro A. y Ricardo P., ambos policías de la Provincia de Santa Fe, llegan a juicio imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en la localidad de Roldán.

En ese marco, organizaciones de mujeres de Rosario, Roldán y distintas localidades de la región, junto a referentes sociales y ciudadanos, presentarán un documento dirigido a la Fiscalía solicitando que sostenga la acusación con firmeza y requiera la máxima pena prevista por la ley, contemplando todas las agravantes que resulten acreditadas durante el debate.

Las organizaciones sostienen que, de comprobarse los hechos, el caso representa no solo un gravísimo delito contra la integridad sexual, sino también una profunda traición a la confianza pública, al involucrar a funcionarios que tenían el deber de proteger a la ciudadanía. Asimismo, advierten sobre el impacto social de la violencia machista: «Ninguna mujer debería sentir miedo al caminar sola por la calle o al acudir a un patrullero en busca de ayuda. Cuando quienes deben brindar seguridad aparecen acusados de ejercer violencia sexual, el daño trasciende a la víctima y afecta a toda la sociedad.»

Finalmente, expresan que ninguna condena podrá reparar plenamente el sufrimiento y las secuelas de la víctima, pero afirman que una sentencia firme, ejemplar y proporcional resulta indispensable para garantizar justicia y reafirmar que nadie, ni siquiera un funcionario público, está por encima de la ley.