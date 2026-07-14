Cómo se prepara Roldán para afrontar el fenómeno de El Niño

Ante los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno climático de El Niño durante el último trimestre de 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes en Rosario un encuentro con intendentes, presidentes comunales, comités de cuenca, entidades productivas e integrantes del gabinete provincial para coordinar las acciones de prevención y respuesta que impulsa el Gobierno de Santa Fe con el objetivo de mitigar el impacto de posibles lluvias intensas y excesos hídricos.

La actividad, realizada en la Sala Lavardén, contó con la presencia del intendente Daniel Escalante y formó parte de una estrategia provincial de preparación frente a un escenario climático que distintos pronósticos anticipan como adverso. Durante la jornada encabezada por el gobernador Pullaro se presentaron las obras ejecutadas, los protocolos de actuación y los planes de contingencia previstos para reducir riesgos sobre la población, la infraestructura y el sistema productivo. El mismo encuentro se replicará este jueves con autoridades del centro-norte de la provincia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de elroldanense (@elroldanenseok)

“Queríamos mostrar todo el esfuerzo realizado durante estos 31 meses de gestión preparándonos para un fenómeno climático que, aunque no lo deseemos, los pronósticos indican que puede presentarse y ser muy intenso”, sostuvo Pullaro. “Por eso, desde el primer día de gobierno llevamos adelante una planificación estratégica para llegar preparados a esta etapa”, añadió.

En ese marco, el gobernador anunció la creación de un fondo específico de 10.000 millones de pesos para atender de manera inmediata las emergencias que pudieran derivarse de las precipitaciones previstas. “Queremos contar con recursos disponibles para dar respuestas rápidas cuando la situación lo requiera”, explicó.

Infraestructura y planificación

Durante su intervención, Pullaro remarcó que la Provincia viene ejecutando inversiones que apuntan a fortalecer la infraestructura hídrica y la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos. Como ejemplo, señaló que cerca del 70 % de la red de canales ya se encuentra en condiciones operativas tras las tareas de limpieza y mantenimiento realizadas.

Además, destacó la incorporación, por primera vez, de cuatro helicópteros para asistir a localidades que eventualmente puedan quedar aisladas por inundaciones, y valoró la conformación de un comité regional junto con las provincias de Santiago del Estero y Chaco para coordinar acciones sobre cuencas compartidas. También subrayó el trabajo conjunto que se desarrolla con Córdoba para planificar respuestas ante posibles excesos hídricos.

“Nos hemos ocupado de prepararnos para lo que puede venir. Hay un plan que se ejecutó de manera estratégica para que, si los pronósticos se cumplen, el impacto sea el menor posible”, afirmó el mandatario.

Finalmente, Pullaro insistió en que la prevención requiere del compromiso de todos los niveles del Estado. «Estamos llegando bien preparados, pero la coordinación es clave. Si cada uno hace la parte que le corresponde, podremos reducir el costo que estas lluvias puedan generar sobre los ciudadanos y sobre nuestro sistema productivo. Para eso estamos trabajando», concluyó.