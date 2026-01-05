Cómo será el cronograma de castraciones gratuitas durante enero

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Salud Pública, dio a conocer el esquema de funcionamiento del servicio de Sanidad Animal para el mes de enero de 2026, que incluye atención primaria veterinaria y una jornada de castración programada.

Durante la semana del 5 al 9 de enero, el equipo de Sanidad Animal atenderá en el Paseo de la Estación, ubicado sobre bulevar Pellegrini al 700. Los días lunes 5, martes 6 y jueves 8, se brindará atención primaria sin turno, en el horario de 13 a 16 horas.

En tanto, el viernes 9 de enero se llevará a cabo la única jornada de castración del mes, que será con turno previo, con horarios disponibles a las 13, 14 y 15 horas.

Además, desde el 12 hasta el 30 de enero, la atención continuará en el mismo espacio, pero exclusivamente los días martes y jueves, ofreciendo únicamente atención primaria sin turno, también en el horario de 13 a 16 horas.

Para solicitar turnos de castración, los vecinos pueden comunicarse al 341 5633548 o consultar más información en el sitio web oficial www.roldan.gov.ar.

Desde el municipio recordaron que a partir del mes de febrero los servicios de Sanidad Animal se retomarán con normalidad.