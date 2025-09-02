Cómo será el cronograma de castraciones gratuitas durante septiembre

El programa de Sanidad Animal, en conjunto con la Municipalidad de Roldán, confirmó la continuidad de la campaña de castración y atención primaria gratuita durante septiembre, llegando a distintos barrios de la ciudad con el objetivo de promover la salud y el cuidado responsable de perros y gatos.

El cronograma dispuesto contempla tres etapas:

Del 1 al 5 de septiembre : en Lamadrid y Santa Fe, barrio América.

Del 8 al 19 de septiembre : en el SUM del Paseo de la Estación.

Del 22 de septiembre al 3 de octubre: en Plaza Güemes, barrio Villa Flores.

Las atenciones primarias se llevarán a cabo los lunes, martes y jueves de 13 a 16 horas, mientras que las castraciones, que requieren turno previo, se realizarán los miércoles y viernes de 13 a 15 horas.

Los interesados pueden solicitar turnos a través de la web oficial www.roldan.gov.ar o comunicándose al 341-5633548.