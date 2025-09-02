Cómo será el cronograma de castraciones gratuitas durante septiembre
La Municipalidad informó fecha, hora y lugar de las próximas jornadas de esterilización de mascotas del programa de Sanidad Animal.
El programa de Sanidad Animal, en conjunto con la Municipalidad de Roldán, confirmó la continuidad de la campaña de castración y atención primaria gratuita durante septiembre, llegando a distintos barrios de la ciudad con el objetivo de promover la salud y el cuidado responsable de perros y gatos.
El cronograma dispuesto contempla tres etapas:
-
Del 1 al 5 de septiembre: en Lamadrid y Santa Fe, barrio América.
-
Del 8 al 19 de septiembre: en el SUM del Paseo de la Estación.
-
Del 22 de septiembre al 3 de octubre: en Plaza Güemes, barrio Villa Flores.
Las atenciones primarias se llevarán a cabo los lunes, martes y jueves de 13 a 16 horas, mientras que las castraciones, que requieren turno previo, se realizarán los miércoles y viernes de 13 a 15 horas.
Los interesados pueden solicitar turnos a través de la web oficial www.roldan.gov.ar o comunicándose al 341-5633548.