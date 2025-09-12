Con Alustiza en la intendencia, cómo se reacomodan las fichas en el Concejo

Este viernes el presidente del Concejo Carlos Alustiza asumió como intendente interino en reemplazo de Daniel Escalante, quien pidió una licencia por 30 días por cuestiones de salud luego de sufrir un evento cardiovascular que le demandará una intervención quirúrgica y posterior recuperación.

La asunción de Alustiza se dio según lo establecido por la carta orgánica del municipio, en tanto puertas adentro del Concejo esto también significa cambios: el lugar de Alustiza lo pasa a ocupar el vicepresidente primero, Marcelo Cristiani, hombre del riñón oficialista.

Ahora bien ¿qué pasa con la banca que Alustiza deja vacía? En este caso, la decisión no pasa por el municipio sino por el Tribunal Electoral, un órgano independiente de ambos poderes locales que es quien debe decidir.

Según pudo saber El Roldanense, la moción por parte del oficialismo (espacio del cual queda libre la banca) es que ese lugar lo ocupe Franco Dhont, quien fue el tercero de la lista en las elecciones de julio de 2023 en las que Alustiza resultó electo.

El Tribunal ya está al tanto de la situación ocurrida a nivel local y será ahora quien tome la decisión.