Con el intendente Escalante internado ¿cómo sigue institucionalmente el mando en la Municipalidad?

El intendente Daniel Escalante sufrió el pasado sábado un “evento cardiovascular” según comunicaron oficialmente y desde ese momento se encuentra estable, internado en Unidad Coronaria bajo tratamiento médico y monitoreo permanente en un sanatorio de la ciudad de Rosario.

Ante esta situación, este lunes hubo una reunión de gabinete donde se decidieron los pasos a seguir. Según pudo saber El Roldanense, todo el gabinete participó de la reunión y todo están a disposición para continuar las funciones y tareas tal y como estaba previsto.

En cuanto al mando, Escalante tiene a partir de este lunes cinco días hábiles para ausentarse y recién ahí debe reincorporarse o pedir licencia. Esta segunda opción es la que su entorno cree que será la que suceda ya que se estima que deberá permanecer bajo cuidado médico algún tiempo más.

En ese caso, será el presidente del Concejo Carlos Alustiza, quien asuma el mando, tal como está estipulado en la carta orgánica ya que se trata de un cargo electivo.