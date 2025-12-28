La Ciudad

Con la llegada del verano, el interurbano tiene nuevos horarios

La empresa difundió los archivos con los horarios que tendrá desde diciembre hasta el comienzo de las clases. En la nota, descargá el pdf.

28 DE diciembre DE 2025

La empresa 33/9 que cubre el trayecto entre Roldán y localidades vecinas comunicó los nuevos horarios que tendrán sus servicios a partir del lunes 29 de diciembre y por el resto del verano .

A continuación un pdf donde pueden visualizarse, y hacer click para descargar el archivo:

CARCARAÑA- EL ROLDANENSE-ROLDAN

CAÑADA- EL ROLDANENSE- RESTO LOCALIDADES

 

 

