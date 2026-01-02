Con la presencia del gobernador Pullaro, se larga desde Roldán la edición 2026 de las Escuelas de Verano

En el marco del programa Santa Fe en Movimiento, el Gobierno de la Provincia pone en marcha la nueva edición de las Escuelas de Verano. Más de 35 mil chicos y adolescentes disfrutarán de esta la nueva entrega de la popular iniciativa que en esta oportunidad se desarrollará en 240 sedes de 219 localidades de los 19 departamentos del territorio provincial. La apertura oficial se llevó a cabo este viernes en el Polideportivo Municipal de Roldán, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.

Cabe señalar que este año las Escuelas de Verano contarán con 1.620 agentes entre docentes y guardavidas. Tendrán como escenario educativo a las escuelas que constituyen las sedes del programa, Centros de Educación Física, clubes, polideportivos comunales y municipales y otras dependencias del Estado provincial. Además, contarán con otros espacios educativos, artísticos y culturales para su realización.

Las propuestas de las Escuelas de Verano combinarán educación, deporte, recreación y cultura. La iniciativa que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe apunta a crear espacios de contención de las infancias y la juventud proponiendo actividades que permitan, en simultáneo, disfrutar del tiempo libre y continuar con los procesos de aprendizajes.