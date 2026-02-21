Con más de 10.000 personas en la primera noche, se viene la segunda jornada de Carnavales en Roldán

La primera noche de Carnavales 2026 en Roldán convocó a más de 10.000 personas según calculan desde el municipio. Los roldanenses y también mucha gente llegada de localidades vecinas, disfrutaron de las comparsas, la fiesta de la espuma y los shows de Ramiro Cardozo, Sergio Morán, Diana Ríos y Grupo Trinidad.

Para este sábado esperan que la concurrencia sea aun mayor. Los atractivos pasarán por el desfile de las comparsas locales Estrella de Mar y Nueva Bella, junto a la Comparsa Maringá de la ciudad de Carcarañá. Además, en el escenario mayor actuarán Mi Bonita Cumbia, Sofía Gazzaniga, Freddy y Los Solares, y Los Peñaloza.

Vale recordar que está prohibido ingresar con heladeritas y conservadoras al predio, pero en el lugar hay un buffet atendido por y a beneficio de 10 clubes de la ciudad: Roldán Rugby Club; Club Social, Deportivo y Cultural Punta Chacra; Centro Cosmopolita Unión y Progreso; Club Atlético Independiente; Sociedad Sportiva Recreativa; Club Los Teros; Club Atlético Defensores de Sportsman; Club Atlético San Lorenzo; Cevils y Club América.

Por otro lado, hay montado un importante operativo de seguridad con efectivos de la Policía de Santa Fe, que trabajan en conjunto con personal de seguridad privada. Además, agentes de la Guardia Urbana Roldán (GUR) estan a cargo de los cortes de tránsito, sumándose también el monitoreo permanente a través del sistema de cámaras de vigilancia.

Hay cortes de tránsito que impiden circulación vehicular en las siguientes intersecciones:

* Pellegrini y Las Heras

* Pellegrini y Berni

* López y Brown

* Rioja e Independencia

El único ingreso habilitado será por la intersección de Pellegrini y Berni, con el objetivo de ordenar el acceso y reforzar la seguridad.